Winterspiele: Rodel-Silber für Eitberger/Matschina bei Olympia-Premiere

Silber für Eitberger und Matschina: Bei der Olympia-Premiere im Frauen-Doppelsitzer holen sie die dritte Rodel-Medaille für das deutsche Team in Cortina d'Ampezzo.
Cortina d'Ampezzo - Die Rodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina haben bei der olympischen Premiere im Doppelsitzer die Silbermedaille gewonnen. Das Duo musste sich nur den Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer geschlagen geben. Für das deutsche Team ist es nach den Olympiasiegen von Max Langenhan und Julia Taubitz die dritte Rodel-Medaille im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo.