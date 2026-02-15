Winterspiele: Raimund und Wellinger springen im Super Team bei Olympia

Zum Olympia-Abschluss wollen die deutschen Skispringer eine Medaille holen. Die beiden Athleten, die die Mannschaft im Super Team vertreten, wissen, wie sich ein Olympiasieg anfühlt.
Predazzo - Philipp Raimund und Andreas Wellinger vertreten die deutschen Skispringer im Super-Team-Wettbewerb bei den Winterspielen. Raimund hatte zum Olympia-Auftakt in Italien Gold von der Normalschanze gewonnen. Auf der Großschanze, auf der an diesem Montag (19.00 Uhr und 20.20 Uhr/ZDF und Eurosport) auch das Super Team stattfindet, war er Neunter geworden.