Vor vier Jahren gewann Victoria Carl sensationell Olympia-Gold im Langlauf. Nun ist sie gesperrt. Der Verlust trifft das Team hart. An einem Tag wird es für eine Kollegin besonders schwer.
Tesero - Ihre Teamkollegen kämpfen vor prächtiger Kulisse in Italien um Olympia-Ehren, Victoria Carl dreht ihre Runden im Thüringer Wald. Die Sperre wegen einer positiven Dopingprobe ist für die Sensations-Olympiasiegerin von 2022 eine sportliche Tragödie und für das deutsche Langlaufteam eine riesige Schwächung. Ein olympischer Podestplatz wird extrem schwer zu erreichen. Das zeigte sich bereits in den ersten Tagen in Tesero.