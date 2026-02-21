Der Massenstart bei den Olympischen Winterspielen ist der letzte Wettkampf in der langen Biathlon-Laufbahn von Franziska Preuß. Was sie sich für das große Finale vorgenommen hat.

Antholz - Franziska Preuß geht das letzte Biathlonrennen ihrer Karriere ohne den Druck an, doch noch ihre erste olympische Einzel-Medaille gewinnen zu müssen. "Mein Hauptziel ist, noch mal die Freude zu spüren und den Grund, warum ich mich damals entschieden habe, Biathlon zu machen", sagte die 31-Jährige dem ZDF: "Weil es einfach ein cooler Sport ist. Ich hoffe, dass ich das fühle und alles andere komplett ausklammern kann." Um ein besonders gutes Ergebnis geht es der Bayerin dabei nur bedingt. "Was auch immer dann kommt, ich bin völlig fein damit", sagte die Verfolgungs-Weltmeisterin.

Bei den Winterspielen in Antholz wird Preuß heute (14.15 Uhr) im Massenstart letztmals antreten, ehe sie ihre Laufbahn anschließend sofort beendet und nicht mehr bei den noch drei ausstehenden Weltcups bis Ende März antritt. "Ich habe ehrlicherweise schon gewusst, egal, wie es hier läuft, hier wird Schluss sein", sagte Preuß.

Bei ihrer Rücktrittsankündigung unmittelbar vor Olympia hatte sie noch gesagt, erst in Italien entscheiden zu wollen, ob sie doch noch mal im Weltcup startet. Nun finden die verbleibenden Stationen in Estland, Finnland und Norwegen bereits ohne Deutschlands Sportlerin des Jahres statt. "Morgen geht es nicht um Zeiten oder Platzierungen. Morgen geht es um Dankbarkeit. Ein letztes Mal alles geben", schrieb Preuß schon am Freitag bei Instagram.

Noch keine konkreten Zukunftspläne

"Es fühlt sich einfach genau richtig an. Ich freue mich, dass dann auch was anderes kommt", sagte Preuß. Wie genau ihr Leben weitergeht, weiß die elfmalige WM-Medaillengewinnerin aber noch nicht. "Ich war immer der Typ von Sportler, der jeden Tag 100 Prozent gegeben hat", sagte Preuß: "Es ist eine coole Zeit, wo man alles ausprobieren kann. Ich freue mich einfach darauf, etwas komplett anderes zu erleben."

Bei ihren vierten Olympischen Spielen in Südtirol hatte Preuß mit großen Problemen am Schießstand zu kämpfen. Mehrfach vergab sie durch Fehler im letzten Stehendschießen mögliche Medaillen, zuletzt am Mittwoch mit der Frauenstaffel, die am Ende Vierte wurde. Zum Auftakt hatte sie mit der Mixed-Staffel aber bereits Bronze gewonnen.