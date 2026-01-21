Deutschlands Olympia-Team ist mit 188 Athletinnen und Athleten komplett. Dank einer Nachzügler-Regelung dürfen die alpinen Skirennfahrer fünf Männer nach Bormio schicken. Einer hat dabei großes Glück.
Bormio - Dank zwei Nachzüglern können die deutschen Skirennfahrer mit fünf männlichen Alpin-Athleten zu den Winterspielen nach Norditalien reisen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nominierte Linus Straßer, Simon Jocher, Fabian Gratz, Alexander Schmid und Anton Grammel für den Saisonhöhepunkt in Bormio. Wegen bislang sehr mauer Ergebnisse in diesem Winter waren den Deutschen eigentlich nur drei Starter zugestanden. Von vier Nachrücker-Plätzen aber gingen gleich zwei an Deutschland.