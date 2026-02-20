Lindsey Vonn stürzt in ihrem letzten großen Rennen schwer, Lena Dürrs Medaillentraum platzt am ersten Tor - wieder einmal. Philipp Raimund gelingt ein Gold-Coup. Die bewegendsten Olympia-Geschichten.
Mailand - Die Bilder der großen Dramen bei diesen Olympischen Winterspielen gingen um die Welt: Der schwere Sturz von Lindsey Vonn, die verzweifelte Miene von Eislauf-Wunderkind Ilia Malinin nach seinem Kür-Debakel oder die fassungslose Lena Dürr nach ihrem Slalom-Aus am ersten Tor bewegten ein Millionenpublikum vor den Fernsehern und vor Ort in Italien. Daneben stehen die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner der Spiele - etwa Federica Brignone mit ihrem Doppel-Gold nach schwerer Verletzung oder Deutschlands Sensations-Olympiasieger Philipp Raimund.