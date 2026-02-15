Winterspiele in Italien: Silber und Bronze für Skeletonis bei der Team-Premiere

Kein Gold, aber wieder zwei Medaillen: Die deutschen Skeletonis haben zum Abschluss ihrer Wettkämpfe erneut Grund zum Jubeln - auch wenn ihnen der Sieg verwehrt bleibt.
Cortina d'Ampezzo - Bei ihrer größten Medaillen-Ausbeute in der Olympia-Geschichte haben die deutschen Skeletonis den goldenen Schlusspunkt knapp verpasst. Die im Einzel jeweils mit Silber dekorierten Susanne Kreher und Axel Jungk rasten zum Abschluss abermals auf Rang zwei. Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer holten mit einer Hundertstelsekunde Rückstand Bronze, nachdem sie in den Einzelrennen jeweils auch auf den dritten Platz gefahren waren.