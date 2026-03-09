Die Russin Warwara Worontschichina gewinnt in Cortina d'Ampezzo Paralympics-Gold. Was das für die Siegerehrung bedeutet.
Cortina d'Ampezzo - Warwara Worontschichina hat als erste Sportlerin aus Russland bei den Winter-Paralympics in Italien eine Goldmedaille gewonnen. Zwei Tage nach Rang drei in der Abfahrt siegte die 23-Jährige in Cortina d'Ampezzo im Super-G in der stehenden Klasse. Damit wird bei der Siegerehrung erstmals seit den Paralympics 2014 in Sotschi bei einem sportlichen Großereignis nicht nur die russische Fahne gehisst, sondern auch die Hymne gespielt.