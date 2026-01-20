Der DOSB präsentiert seine Mannschaft für die Winterspiele in Mailand und Cortina. Der Chef de Mission spricht über Ambitionen und Hoffnungsträger - und hadert mit der Berechnung der Quotenplätze.
München - Von Gänsehaut und einem Kribbeln sprach Olaf Tabor. "Drei Meilensteine" gebe es auf dem Weg zu Olympischen Winterspielen, sagte der Vorstand Leistungssport des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB): den ersten Besuch vor Ort, die Einkleidung und eben die Nominierung. Zweieinhalb Wochen vor der Eröffnung der Spiele in Italien steht das deutsche Team nun - weitgehend auf jeden Fall. Mit mindestens 183 Athletinnen und Athleten und großen Ambitionen reist es zu dem Event in Mailand und Cortina d'Ampezzo vom 6. bis 22. Februar. Möglicherweise gibt es auch noch ein, zwei Nachrücker.