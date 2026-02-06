Winterspiele in Italien: Ärger vor Eröffnungsfeier um Nationalhymne

Am Freitagabend geht es in Mailand und Cortina mit den Olympischen Winterspielen los. Vorab sorgt der Auftritt eines Italo-Rappers für Aufregung, der mit kryptischen Worten reagiert.
Mailand - Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele gibt es Ärger um einen der Auftritte bei der Eröffnungsfeier in Mailand: Der Italo-Rapper Ghali hat behauptet, vom Singen der italienischen Nationalhymne ausgeschlossen worden zu sein. Der 32-Jährige - außerhalb Italiens wenig bekannt - gehört zu den Künstlern, die bei der Eröffnungsshow vor mehr als 70.000 Zuschauern im San-Siro-Stadion auftreten sollen. Die Hymne soll von der italienischen Sängerin Laura Pausini kommen.