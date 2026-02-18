Franziska Preuß erlebt in Antholz ihren nächsten olympischen Nackenschlag. Deutschlands Nummer eins patzt erneut mit dem Gewehr. Somit ist die nächste Medaillenchance futsch.
Antholz - Das nächste Fehlschuss-Drama um Franziska Preuß hat den deutschen Biathletinnen eine mögliche olympische Staffelmedaille gekostet. Ausgerechnet Deutschlands beste Skijägerin bekam auch im Team ihre Nerven nicht in den Griff, nachdem sie bereits in zwei Einzelrennen im Medaillenkampf am Schießstand entscheidend gepatzt hatte.