Winterspaß in Leinstetten: Toller Ski- und Rodelbetrieb im „Grieß Nova“

Zahlreiche Wintersportbegeisterte konnten kürzlich bei Leinstetten gemeinsam Ski fahren, rodeln oder einfach das herrliche Winterwetter genießen.
Nach einer langen Pause – der letzte Liftbetrieb fand 2018 statt – konnte endlich wieder im „Grieß Nova“ in Leinstetten der Skibetrieb aufgenommen werden. Schon im Vorfeld hatten die Helfer des Skiclubs ganze Arbeit geleistet: Der Schlepplift wurde installiert, die Pistenraupe einsatzbereit gemacht und der Hang sorgfältig präpariert. Dank der fachkundigen Unterstützung von Simon Lägeler konnte der Liftbetrieb reibungslos starten.