Winterspaß in Leinstetten: Toller Ski- und Rodelbetrieb im „Grieß Nova“

Zahlreiche Wintersportbegeisterte konnten kürzlich bei Leinstetten gemeinsam Ski fahren, rodeln oder einfach das herrliche Winterwetter genießen.

Nach einer langen Pause – der letzte Liftbetrieb fand 2018 statt – konnte endlich wieder im „Grieß Nova“ in Leinstetten der Skibetrieb aufgenommen werden. Schon im Vorfeld hatten die Helfer des Skiclubs ganze Arbeit geleistet: Der Schlepplift wurde installiert, die Pistenraupe einsatzbereit gemacht und der Hang sorgfältig präpariert. Dank der fachkundigen Unterstützung von Simon Lägeler konnte der Liftbetrieb reibungslos starten.

Bei herrlichem Schnee, eisiger Kälte und besten Bedingungen fanden sich am 4. und 11. Januar zahlreiche Wintersportbegeisterte ein, um Ski zu fahren, zu rodeln oder einfach die herrlichen Wintertage zu genießen.

Der Lift bringt alle sicher nach oben. Foto: Gukelberger

Besonders die Kinder hatten großen Spaß mit Schlitten und Bob, während die Skifahrer begeistert den Berg hinunter „wedelten“. Der Schlepplift brachte alle sicher und zuverlässig den Hang hinauf, bevor sie mit viel Freude wieder ins Tal sausten.

Der Skiclub machts möglich

Auch für das leibliche Wohl war an beiden Tagen bestens gesorgt: Waffeln, Kuchen, Rote vom Grill, Kaffee, Glühwein und Punsch sorgten für Wärme und gute Laune. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit für persönliche Begegnungen und Gespräche, während weitere Gäste an den verschiedenen Stehtischen den wärmenden Getränken und Speisen zusprachen. Der Andrang war dabei so riesig, dass noch Nachschub besorgt werden musste.

Die zahlreichen Helfer des Skiclubs hatten alle Hände voll zu tun, vom Anhängen der Skifahrer, Rodler und Bobfahrer, achteten auf die Sicherheit am Hang bis hin zum Ausschank. Ihr Einsatz machte den Nachmittag für alle Gäste zu einem Erlebnis.

Eine fröhliche Atmosphäre herrschte am Hang in Leinstetten und es gab sicher mehr Freude, als in großen und überlaufenen Skigebieten.

Insgesamt ein gelungener Start in die Skisaison auf der Piste, der bei bester Beleuchtung des Skihangs noch lange andauerte.