Skilifte in Schonach und Schönwald gehen in Betrieb

1 Die Skilifte der Region öffnen in diesen Tagen. Bereits am Freitag soll der Dobel-Skilift in Schönwald (Foto) in Betrieb gehen. Foto: Gemeinde Schönwald

Dank der Schneefälle der vergangenen Tage gehen in diesen Tagen die Skilifte in Schonach und Schönwald in Betrieb. In Schonach weiht die Gemeinde am Samstag den neuen Skilift am Winterberg ein.















Schonach/Schönwald - Jeweils zwei Skilifte gibt es in Schonach und Schönwald, wobei jeweils einer in kommunaler Hand liegt, die anderen beiden werden privat geführt, nämlich der Rössle-Skilift in Schönwald und der Skilift Rohrhardsberg in Schonach.

Schonachs Bürgermeister Jörg Frey freut sich, "dass der neue Skilift am Schonacher Winterberg einsatzbereit ist. Ab der neuen Wintersaison 2022/23 geht der Lift am Samstag, 21. Januar, ab 10 Uhr erstmals in Betrieb und bringt viele Neuerungen mit sich."

Zur Eröffnung kostenfreier Skispaß

Zur Skilift-Eröffnung am Samstag von 10 bis 17 Uhr bietet die Gemeinde Schonach einen kostenfreien Skispaß an. "Der Skilift, Rodelhang und Co. können kostenfrei genutzt werden. Außerdem bietet die Ski Box Hör einen kostenfreien Verleih von Sportgeräten an", informiert Benita Hansmann von der Gemeindeverwaltung. "Das Skischul- und Josenpark-Areal steht zur freien Nutzung bereit." Parkplätze stünden ausreichend zur Verfügung.

"Die neuen attraktiven Öffnungszeiten am Skilift Winterberg in Schonach ermöglichen nun allen Zielgruppen den Zugang zu unserem Lift – auch nach der Schule oder dem Arbeiten", informiert Hansmann. Werktags sei der Lift von 15.30 bis 20 Uhr geöffnet, an Wochenenden und feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Schnee verlagert sich vom Dezember Richtung Januar

Für den Dobel-Skilift in Schönwald gibt Andreas Herdner, Hauptamtsleiter im Schönwälder Rathaus, grünes Licht. Geplant sei, den Lift ab Freitag, 20. Januar, wieder laufen zu lassen. Das erste Mal in der bisherigen Wintersaison.

Die Öffnungszeiten am Dobel-Skilift sind montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Außerdem werden mittwochs und samstags Flutlicht-Abende von 18 bis 21 Uhr angeboten. Längere Öffnungszeiten gibt es auch während der Fasnetsferien vom 16. bis 24. Februar, nämlich täglich von 10 bis 18 Uhr.

Die Klimaerwärmung macht sich bemerkbar. So stellt Herdner fest, dass sich der Winter vom Dezember Richtung Januar verlagert habe, und es häufig erst dann genug Schnee gebe, um den Skilift in Betrieb zu nehmen.

Schneefallgrenze steigt

Michael Feser, der den Skilift Rohrhardsberg auf Schonacher Gemarkung führt, möchte den Lift ebenfalls am Freitag, 20. Januar, starten. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und freitags von 13 bis 17 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 9 bis 17 Uhr. Ebenfalls von 9 bis 17 Uhr soll der Lift in den Fasnetsferien laufen, dann täglich.

Seit elf Jahren führt Feser nun den Skilift. Über die Jahre sei eine Tendenz feststellbar, dass es weniger Schnee gebe und damit auch weniger Skitage. Die Schneefallgrenze steige. So habe er schon erlebt, dass die Talstation an seinem Lift auf 950 Meter Höhe im Grünen lag, während auf der Bergstation auf 1100 Metern Höhe noch über einen Meter Schnee vorhanden war.

Die Öffnungszeiten sind witterungsabhängig und können tagesaktuell auf den Webseiten der Kommunen und der Hochschwarzwald Tourismus GmbH abgerufen werden.