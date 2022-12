1 Heute ist die längste Nacht des Jahres. In vielen Städten und Gemeinden im Zollernalbkreis ist die Wintersonnwende besonders dunkel. Foto: Kinderknecht

Heute ist die längste Nacht des Jahres: Wintersonnwende, 21. Dezember. Nicht nur in dieser Nacht schalten viele Kommunen im Zollernalbkreis ihre Straßenlaternen ganz oder teilweise aus.















Zollernalbkreis - Fast 16 Stunden lang ist es in der kommenden Nacht der Wintersonnwende dunkel. 2022 wird sie auch im Zollernalbkreis besonders finster sein. Denn aufgrund der seit Beginn des Kriegs in der Ukraine stark gestiegenen Energiekrise haben alle Städte und Gemeinden bereits im Sommer Überlegungen getroffen, wie sie Strom und damit auch Geld sparen können. Doch was gilt nun wo?

Laternen brennen kürzer

Ein probates und vergleichsweise unkompliziertes Mittel, dies zu erreichen, ist es, die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung zu verkürzen. Das heißt, vom späten Abend bis zum frühen Morgen sind im ganzen Ortsgebiet – meist bis auf große Durchgangsstraßen und Zebrastreifen – die Lichter aus. Dieses Vorgehen haben acht Kommunen im Kreis beschlossen.

Weniger Lichter sind an

Ein alternativer Weg ist es, nur jede zweite oder gar dritte Straßenlampe brennen zu lassen. Das reduziert den nächtlichen Stromverbrauch um 50 oder bis zu 70 Prozent. So handhaben es neun Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis, nicht zuletzt mit Balingen (50 Prozent) und Hechingen (30 Prozent) zwei der drei größten.

Nebenstraßen dunkel

Eine dritte Variante, um Strom für die Beleuchtung zu sparen, ist es, während der Nacht durchgängig oder auch stundenweise nur noch die Hauptstraßen zu erhellen, die Nebenstraßen aber komplett dunkel zu lassen. Das bietet Verkehrsteilnehmern auf den noch eher befahrenen Strecken Sicherheit, verringert aber dennoch zumindest teilweise den Energieverbrauch. Diese Kompromisslösung kommt in drei Kommunen zur Anwendung, mit Albstadt auch in der bevölkerungsreichsten Stadt im Zollernalbkreis.

Flexiblere Lösungen

Gemeinden, die über moderne und flexible Möglichkeiten verfügen, ihre Straßenbeleuchtung zu regeln, können auch zu Mischformen der vorherigen drei Methoden greifen. Sie können frei einstellen, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten welche Straßen zu wieviel Prozent ausgeleuchtet werden.

Wo es hell ist

Jungingen ist laut unserer Umfrage die einzige Gemeinde, in der die Laternen weiterhin nachts durchgängig brennen. Und Leser, die wissen wollen, wie hell es nachts in Hausen am Tann ist, müssen selbst nachschauen – von der dortigen Verwaltung hat unsere Redaktion keine Auskunft erhalten.