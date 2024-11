1 Bei winterlichen Straßenverhältnissen gibt es eine gesetzliche Verpflichtung zu Winterreifen. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Der Winter kommt und der Termin für den Reifenwechsel steht noch aus – dürfen Autofahrer dann auch mit Sommerreifen auf die Straße? Wann Strafen drohen und wann es Probleme mit der Versicherung geben kann.









Beim Wechsel zwischen Winter und Sommerreifen orientieren sich einige Autofahrer an einer alten Faustformel: Demnach fährt man in Deutschland von O bis O, also von Ostern bis Oktober, mit Sommerreifen, und von Oktober bis Ostern mit Winterreifen.