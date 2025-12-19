Winterprüflinge der PMHS: Diese Schüler erhielten in Balingen Preise

Die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen verabschiedet ihre Winterprüflinge. Für das Grußwort konnte die Ausbildungsleiterin Kathrin Stricker gewonnen werden.

196 Berufsschülerinnen und Berufsschüler der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen haben ihre Prüfungen erfolgreich bestanden und damit den schulischen Teil ihrer Ausbildung abgeschlossen. Es gab 15 Preise und 23 Belobigungen. Die angehende Produktionsmechanikerin – Textil Amelie Jelden erreichte die Traumnote von 1,0, drei weitere Schüler schafften einen Schnitt von 1,1.

Die Winterprüfung ist laut Mitteilung der Schule der reguläre Termin für die dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufe in den Bereichen Metall-, Kfz- und Elektrotechnik. Mit dabei sind die immer erfolgreichen Kombistudenten, die parallel zu ihrem Maschinenbau-Bachelor den Facharbeiterbrief als Industriemechaniker erwerben. Außerdem nehmen Lehrzeitverkürzer aus den dreijährigen Ausbildungsberufen des Handwerks teil sowie die Fachinformatiker.

Kathrin Stricker ermutigt die Schüler

Für das Grußwort – im Namen der Ausbildungsbetriebe – konnte die Ausbildungsleiterin Kathrin Stricker von der Gühring KG aus Albstadt-Ebingen gewonnen werden. Sie wendete sich stellvertretend für die „stolzen“ Betriebe an die jungen Fachkräfte und versicherte ihnen, dass sie „mit dem erfolgreichen Abschluss (…) einen Meilenstein erreicht haben“.

Ein Berufsschulabschluss sei mehr als ein Zeugnis, er stehe für „Durchhaltevermögen, für Lernbereitschaft und die Fähigkeit, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden“, so Stricker. Ob die Absolventen nun „ihren Platz in der Arbeitswelt einnehmen“ oder „bewusst dafür entscheiden werden, die Schule weiterhin freiwillig zu besuchen“, stünde ihnen frei. Zudem betonte Stricker die Bedeutung des „lebenslangen Lernens für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung“. Dies sei unter anderem an der Fachschule für Technik möglich.

Abschließend sprach Stricker den Absolventen Mut für die anstehende IHK-Abschlussprüfung zu und verwies auf die fundierte Ausbildung, die sie „über mehrere Jahre hinweg“ in „ihrem Ausbildungsbetrieb, hier in der Berufsschule, im Alltag der Ausbildung“ genossen hätten. „Ausbilderinnen und Ausbilder, Lehrerinnen und Lehrer, Kolleginnen und Kollegen“ stünden hinter den ehemaligen Azubis.

PMH-Schulleiter gratuliert ebenfalls

Mit dem Appell auch für die Zukunft neugierig zu blieben und Vertrauen in sich selbst zu haben, übergab Stricker das Wort an PMH-Schulleiter Matthias Bodmer.

Den Gratulationen und guten Wünschen schloss sich dieser auch an; er verwies dabei auch auf die fachkundige Betreuung durch die Betriebe und die Lehrkräfte, die maßgeblich zu dem guten Prüfungsergebnis beigetragen hätten und denen er ausdrücklich dankte.

Zum Schluss versicherte er den angehenden Fachkräften, dass sie sich jederzeit weiterbilden könnten. Er zeigte die vielfachen Möglichkeiten einer Weiterqualifizierung bei der IHK, der HK oder an der PMHS auf.

15 Preise und 23 Belobigungen

Vom Meisterabschluss bei der IHK oder der HK, oder dem Technikerabschluss bis hin zu höheren Schulabschlüssen, wie Fachhochschulreife oder auch das Abitur an der Technischen Oberschule – alles sei noch möglich. Er motivierte die Absolventen ihre Zukunft in die Hand zu nehmen.

Insgesamt konnten 15 Preise und 23 Belobigungen vergeben werden. Die besten Prüfungsergebnisse erzielten die Produktionsmechanikerin Amelie Jelden mit 1,0 und die Industriemechaniker Linus Osswald, Hannes Rath mit 1,1. Diesen Notenschnitt schaffte auch der Mechatroniker Florian Stotz.

Folgende Schülerinnen und Schüler wurden ausgezeichnet

Preise erhielten

Industriemechaniker: Linus Osswald (Gühring KG), Hannes Rath (Gühring KG), Moritz Reichmann (Groz-Beckert KG), Leon-Luca Westhauser ((Groz-Beckert KG), Max Wotschel (Gühring KG), Mert Cicek (Hermle Berthold AG), Dimitrios Zafiris (Gühring KG)

Belobigungen gingen an

