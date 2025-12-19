Winterprüflinge der PMHS: Diese Schüler erhielten in Balingen Preise

Die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen verabschiedet ihre Winterprüflinge. Für das Grußwort konnte die Ausbildungsleiterin Kathrin Stricker gewonnen werden.
196 Berufsschülerinnen und Berufsschüler der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen haben ihre Prüfungen erfolgreich bestanden und damit den schulischen Teil ihrer Ausbildung abgeschlossen. Es gab 15 Preise und 23 Belobigungen. Die angehende Produktionsmechanikerin – Textil Amelie Jelden erreichte die Traumnote von 1,0, drei weitere Schüler schafften einen Schnitt von 1,1.