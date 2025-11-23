Wintermarkt in Waldmössingen: Der Duft von gebrannten Mandeln

Mit dem 36. Wintermarkt in Waldmössingen wurde am Samstag wie landesweit auch in der Gesamtstadt die in einer Woche beginnende Adventszeit eingeläutet.
Der neue Standort wird zunehmend akzeptiert. Aller guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Gemeint ist damit, dass der dritte Versuch der erfolgreichste ist, nachdem die davor gescheitert sind. Für den Wintermarkt, der nun zum dritten Mal an der Kastellhalle stattfand, trifft dieses Sprichwort teilweise zu. Die ersten beiden Versuche litten noch unter schlechten Wetterverhältnissen.