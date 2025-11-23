Wintermarkt in Vöhrenbach: Deshalb denken die Organisatoren schon an eine Wiederholung

Begeisterte Besucher trotz klirrender Kälte, ein reichhaltiges Angebot und ein buntes Rahmenprogramm – zum großen Erfolg wurde die Premiere des Vöhrenbacher Wintermarkts.

Ein Erfolg wurde trotz eisiger Kälte der erste Vöhrenbacher Wintermarkt am alten Schulhaus. Nach dem Weihnachtsmarkt an der Linachtalsperre hatten nun Birgit Winskowski vom Gesangverein Concordia und Pascal Fink vom Förderverein Schwimmsport spontan diese Idee in die Tat umgesetzt. Unterstützt wurden sie dabei von den verschiedenen Vereinen und Organisationen.

Die beiden Organisatoren hatten in Furtwangen und Donaueschingen 20 Hütten organisiert, in denen auf dem Schulhof verschiedene Angebote präsentiert wurden – von Bastelarbeiten über andere kleine Geschenke bis hin zu Kulinarischem. Hinzu kam ein kleines Rahmenprogramm mit verschiedenen Angeboten.

Interessant war eine Bilderausstellung in der unteren Festhalle: Peter Römer präsentierte zahlreiche seiner Kunstwerke. 13 Bilder wurden zugunsten des Fördervereins Schwimmsport verkauft. Zu den musikalischen Angeboten gehörten Darbietungen der Bläserjugend, des Vororchesters und verschiedener Bläsergruppen der Stadtkapelle.

Viele Zuhörer lauschten am Samstagnachmittag einem Mitsing-Konzert der Grundschule, die noch durch den Gesangverein Concordia unterstützt wurde. Nach zwei kleinen Liedvorträgen konnte das Publikum bei beliebten Liedern wie die „Weihnachtsbäckerei“ und „Schneeflöckchen“ mitsingen.

Exotische Pommes-Variationen

Die Josef-Hebting-Schule hatte zusätzlich ein Bastelangebot für die Kinder vorbereitet, die Roggenbachschule präsentiert ein Kasperletheater. Vereine sorgten unter anderem für die Verpflegung. Ungewöhnlich waren beispielsweise die Pommes-Variationen der Stadtkapelle. Die Musiker waren selbst beeindruckt, wie gut „Pommes mit Käsesauce“ oder „Pommes Chili con carne“ ankamen.

Sowohl die beiden Organisatoren wie die Vereine waren begeistert von der Resonanz – und dies trotz der eisigen Kälte an beiden Abenden. Man ist sich einig, dass man gleich den nächsten Wintermarkt ins Auge fassen sollte. Auf jeden Fall, so Pascal Fink, sollte man dann das Marktgeschehen noch etwas kompakter gestalten.

Familie Voppichler präsentiert Klöppel-Spitzen

Dass der Wintermarkt gut ankam, zeigte auch die Beteiligung mit zehn Ständen mit verschiedenen Bastlerangeboten oder Weihnachtsgeschenken. Ungewöhnlich war hier der Stand von Familie Voppichler, beeindruckend vor allem die Klöppel-Spitzen von Senior Wilhelm Voppichler, der mit 93 Jahren noch immer aktiv ist.