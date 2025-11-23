Wintermarkt in Vöhrenbach: Deshalb denken die Organisatoren schon an eine Wiederholung

Begeisterte Besucher trotz klirrender Kälte, ein reichhaltiges Angebot und ein buntes Rahmenprogramm – zum großen Erfolg wurde die Premiere des Vöhrenbacher Wintermarkts.
Ein Erfolg wurde trotz eisiger Kälte der erste Vöhrenbacher Wintermarkt am alten Schulhaus. Nach dem Weihnachtsmarkt an der Linachtalsperre hatten nun Birgit Winskowski vom Gesangverein Concordia und Pascal Fink vom Förderverein Schwimmsport spontan diese Idee in die Tat umgesetzt. Unterstützt wurden sie dabei von den verschiedenen Vereinen und Organisationen.