Wintermarkt in Neukirch

1 Ein gut gefüllter Platz am Bürgerhaus mit Gästen des Wintermarktes. Foto: Liebermann

Der Platz am Bürgerhaus Neukirch wurde von der Musikkapelle zu einem Wintermarkt umgestaltet.









Viele Besucher nahmen das kalte Wetter am Samstag in Kauf, um sich in geselliger Runde bei Glühwein, Bratwurst oder auch Gyros im Fladen zu treffen.