1 "Arielle, die kleine Meerjungfrau" heißt das diesjährige Wintermärchen des Zirkus Confetti, das am Samstag, 17. Dezember, 18 Uhr, in der Hoptbühlhalle in Villingen von 85 Mitwirkenden aufgeführt wird. Foto: Heinig

Die Confettis, der Zirkus des Turnvereins Villingen, kommen.















VS-Villingen - Mit "Arielle", der kleinen Meerjungfrau à la Walt Disney, werden 85 kleine und große Akteure am Samstag, 17. Dezember, in der Hoptbühlhalle in Villingen wieder einmal für ein Weihnachtserlebnis der besonderen Art sorgen.

Larissa Eiternik und ihre Töchter Katharina, Erika und Marianne stehen in den Startlöchern – aber nicht alleine. Ein Stab von Nachwuchstrainerinnen sowie fleißige Eltern arbeiten seit Monaten an den Vorbereitungen als da neben dem Artistiktraining sind: Kostüme nähen, Requisiten besorgen, Kulissen malen und das Catering vorbereiten.

Um 18 Uhr öffnet sich der Vorhang

Am Samstag, 17. Dezember, soll sich um 18 Uhr schließlich der Vorhang öffnen für die Besucher, die keinen Eintritt bezahlen müssen, aber vielleicht eine Spende hinterlassen.

Diana Anhalt spielt Hauptrolle

Diana Anhalt spielt in der Hauptrolle die kleine Meerjungfrau, die im tiefen Ozean allerlei Abenteuer erlebt. Neben ihr agieren Nastja Sinyavskiy als Prinz Eric, ihre Schwester Melanie gibt den Fisch Fatius und Rebecca Gaidarow die Krabbe Sebastian. In weiteren Hauptrollen spielen Emily Weber, Alina Schmidt, Alina Schlosser, Sophia Ostertag und Elina Rynkov.

Von fünf bis 33 Jahre

Einmal mehr war es für die "Zirkusdirektorin" Larissa Eiternik eine Herausforderung, die Mitwirkung aller kleinen und großen Künstler im Alter von fünf bis 33 Jahren zu bewerkstelligen. Entstanden ist ein buntes Bild mit akrobatischen Tintenfischen, Möwen, Delphine, Wassertropfen, Matrosen und Harlekins, Fröschen, Glühwürmchen und sogar Tannenbäumen.

Mehrfach preisgekrönt

Darin eingebettet werden die Artistik- und Akrobatiknummern, für die der Zirkus Confetti schon mehrfach preisgekrönt wurde. Ob an Vertikaltüchern, im Standring, mit Antipoden, Hula Hoop, im Handstand oder als Kautschuk-Mensch – die jungen Zirkusartisten werden ihr Publikum einmal mehr staunen lassen.

So nachgefragt wie nie

Der Zirkus Confetti ist so nachgefragt wie nie. Zu ihrem Leidwesen muss Larissa Eiternik derzeit nicht nur eine Warteliste führen, sie sieht sich mit Probetrainings auch gezwungen, eine strenge Auswahl derer zu treffen, die zum zweimal wöchentlichen Training im Gymnastikraum der Hoptbühlhalle kommen dürfen.