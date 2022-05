3 Martin Kopp spielte am Klavier, während die Senioren sangen. Foto: Gauggel

Winterlingen - Zwei Jahre lang konnten die Winterlinger Senioren sich coronabedingt nicht mehr treffen. Daher war die Wiedersehensfreude der rund 35 Gäste beim ökonomischen Seniorennachmittag im evangelischen Gemeindehaus umso größer.

Manche können nicht mehr kommen

Schmerzlich war allerdings die Feststellung, dass einige langjährige Teilnehmer der geselligen Nachmittage, die planmäßig am ersten Dienstag im Monat angeboten werden, in der Zwischenzeit verstorben waren. Dennoch war der Neustart von Optimismus geprägt und Moderatorin Marianne Kopp freute sich, dass sie auch neue Gesichter im Saal entdeckte.

Zum Auftakt wurde gesungen, Martin Kopp begleitete die Sänger am Klavier. Anschließend bedienten sich die Gäste am Kuchenbuffet, das die ehrenamtlichen Helfer um Marianne Kopp und Elsbeth Gompper selbst bestückt hatten. "Es tut allen einfach richtig gut, endlich wieder gemeinsam singen zu dürfen", meinte Marianne Kopp. Und so schallten viele altbekannte Frühlings- und Volkslieder durch das Gemeindehaus neben der evangelischen Kirche. Liedzettel und ein Liederbuch halfen dabei, dass in aller Regel auch alle Strophen zur Aufführung kamen.

Endlich wieder singen

Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt von Wolfgang Guderle aus Winterlingen und Josef Heger aus Benzingen, die mit ihren Gitarren zu einem Glas Wein oder auch einer Schorle altbekannte Schlager zum Besten gaben. Abschließend wurden langjährige Helfer aus dem Seniorenteam verabschiedet: Nach einigen Lobesworten von Marianne Kopp und Elsbeth Gompper wurden Margarethe Bihler nach nahezu zehn Jahren, und Lieselotte Lorenz nach 24 Jahren aus dem Seniorenteam mit einem Blumengebinde und einem Gutschein verabschiedet.