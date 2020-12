Winterlinger Schäferfamilie Frank Rehm ist einer von 29 Wanderschäfern im Land

Winterlingen-Harthausen - Die Sonne hat soeben den Nebel verdrängt und schon von weitem ist das Blöken der Schafe zu hören, die an diesem Morgen östlich von Harthausen stehen. Die etwa 900 Schafe, darunter auch einige Ziegen und zwei Esel, gehören Frank Rehm aus Winterlingen, der aus einer alten Schäferfamilie stammt und der – wie sein Bruder Markus – in fünfter Generation den Beruf des Schäfers quasi schon in die Wiege gelegt bekam und die spezielle Ausbildung dafür in Ludwigsburg absolviert hat.