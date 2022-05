2 Der schönen Nadine gehört das Herz des Heimlichtuers, der das Bäumchen in Benzingen aufgestellt hat. Quelle: Unbekannt

Winterlingen-Benzingen - Eine bunt geschmückte Birke oder eine dekorierte Fichte wird in etlichen Regionen Deutschlands, vor allem jedoch in Schwaben und Bayern, in der Nacht zum 1. Mai gerne vor oder auch an das Haus der Geliebten gestellt. In der Benzinger Hohenzollernstraße dürfte Nadine überrascht gewesen sein, als sie das mit bunten Bändern geschmückte Tannenbäumchen an ihrem Haus entdeckte.

Die stattliche Fichte steht direkt am Haus

In aller Regel läuft das Stellen dieser eindeutigen Liebesbeweise in aller Heimlichkeit ab, und der Maibaumsteller möchte dabei auf keinen Fall ertappt werden. Im Eichenweg in Harthausen dürfte die Heimlichtuerei allerdings schwierig gewesen sein, da die stattliche Fichte, die sogar mit zwei Wipfeln aufragt, direkt am Haus auf der Terrasse platziert worden ist. Jedenfalls werden diese Liebesbeweise im Wonnemonat Mai für die Passanten ein Hingucker bleiben.