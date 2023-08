Das Naturfreibad Winterlingen hat Juan Garcia Segura auch als Bühne genutzt und mit seiner Band „Trio Infernale“ legendäre Konzerte auf dem Gelände gegeben – erst kürzlich.

Seit 2018 Herr des Winterlinger Wassers

Nun hat Bürgermeister Michael Maier den Leiter der Winterlinger Bäder und Bademeister in einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedete.

Garcia hatte seine Berufslaufbahn 1981 mit der Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe begonnen und seiner Karriere 1991 durch die Meisterprüfung den letzten Schliff gegeben.

Nach vielen Jahren im Albstädter Badkap kam er am 1. April 2018 zur Gemeinde Winterlingen als Bademeister und Ausbilder für das Hallenbad und das Naturfreibad – und bedauerte, dass die Pandemie ihn so lange am Arbeiten gehindert habe. „Juan Garcia war mit seiner offenen und freundlichen Art bei den Badegästen sehr beliebt und hat somit viele und vor allem regelmäßige Besucher begeistert“, betonte Bürgermeister Maier, sprach ihm seine Anerkennung aus und dankte ihm mit einem Präsent für seine Arbeit und das gute Miteinander.

Bei Not am Mann will er weiter aushelfen

Im Ruhestand könne er sich nun voll und ganz auf die Familie und die Musik mit seiner Live-Band konzentrieren. Wenn im Naturfreibad oder im Hallenbad Not am Mann sein sollte, will Garcia sehr gerne aushelfen, wie er betonte.