Winterlingen (are). "An der einzügig geführten Grundschule in Harthausen werden momentan 75 Kinder beschult, vier sind von auswärts." Das teilte Bürgermeister Michael Maier in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung mit. Die Grund- und Werkrealschule Winterlingen sei bei den Klassen eins bis vier zweizügig. 156 Schüler besuchen sie, drei von ihnen seien Auswärtige. In die Realschule gingen 268 Kinder; 46 davon seien in der Eingangsklasse. Rund 20 kämen aus Bitz oder Straßberg. "Die Zweizügigkeit der Realschule ist damit auch weiterhin gesichert", so Maier.