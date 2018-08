Winterlingen Zu Gast bei Freunden

Winterlingen. 14 Stunden brauchte die sechsköpfige, von Hauptamtsleiter Ludwig Maag angeführte Abordnung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte für die Anreise – ein Flug war ausgefallen, und man musste Umwege über Warschau in Kauf nehmen. Doch am Ende erreichten die Winterlinger doch ihr Ziel und wurden von Bürgermeister Jerzy Lewczuk und seiner Stellvertreterin Malgorzata Run herzlich im Rathaus von Izbica willkommen geheißen.

Erster Programmpunkt war eine Rundfahrt durch die Gemeinde, die recht lang ausfiel – Izbica hat nicht weniger als 26 Ortsteile, die sich auf die riesige Fläche von 138,66 Quadratkilometern verteilen. Die Einwohnerzahl beträgt gleichwohl nur 8347; mit 60 Einwohnern pro Quadratkilometer ist die Bevölkerungsdichte im Vergleich zu Deutschland eher gering. Die Winterlinger besuchten den jüdischen Friedhof und die Partnerschule, das Gymnasium Izbica; sie besichtigten etliche Strohparks, die im Vorfeld des Erntedankfests in den größeren Ortsteilen entstanden sind und von einer Jury prämiert werden. Den deutschen Gästen wurde dabei die Ehre zu teil, Mitglieder in die Bewertungskommission für die Strohparks zu entsenden, die dann über die Verteilung der begehrten Preise mitentschieden. Ein geselliges Abendessen mit Gemeinderäten, Rathausmitarbeitern und Freunden rundete das Samstagsprogramm ab.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Erntedanks, der im ländlich und katholisch geprägten Izbica einen noch wesentlich höheren Stellenwert hat als in Deutschland. Die Winterlinger Delegation durfte sich an vorderster Position in den Festumzug einreihen und erhielt so Gelegenheit, die prächtigen Erntedankkronen aus nächster Nähe zu bestaunen. Diese teilweise mannshohen Kunstwerke stellen örtliche Hausfrauenvereinigungen in monatelanger mühevoller Handarbeit aus Stroh, Getreide und getrockneten Blumen her; beim Erntedankfest werden die prachtvollen Kreationen dann stolz der Öffentlichkeit präsentiert, vom Pfarrer gesegnet und anschließend prämiert.