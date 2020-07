Winterlingen Zeugen nach Streit auf B 463 gesucht

So weit bislang bekannt ist, störte sich ein 30-jähriger Lada-Fahrer an der Fahrweise eines vor ihm Fahrenden in einem Opel Zafira. Das nahm er zum Anlass, den Opel-Fahrer durch Gesten zu beleidigen. Daraufhin hielten beide Fahrzeuge an der Abfahrt Benzingen an. Als der Lada-Fahrer ausstieg, um den anderen Fahrer zur Rede zu stellen, soll dieser zunächst auf ihn zugefahren sein und ihn mit dem Seitenspiegel gestreift haben, berichtet die Polizei. Anschließend stiegen auch Fahrer und Beifahrer des Opel aus und es entwickelte sich ein kurzes Handgemenge, bei dem der 30-Jährige leicht verletzt wurde. Der Opellenker fuhr vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Sigmaringen davon.