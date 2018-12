Winterlingen Zeit für ein kleines Schwätzle

Winterlingen-Benzingen. Neben besinnlicher Musik entfachte auch der Duft von würzigem Glühwein an den geschmückten Ständen einen Winterzauber und stimmte damit die Besucher des Adventsnachmittags in Benzingen auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Die Vereine, der Kindergarten und die Ortsverwaltung arbeiteten Hand in Hand, um der Dorfgemeinschaft einen besinnlichen Adventsnachmittag zu ermöglichen, der von zahlreichen Gästen gerne angenommen wurde.

Der Auftakt fand in der voll besetzten Kirche St. Peter und Paul statt. Im vorderen Kirchenraum stimmte der Chor Himmelsforte unter der Leitung von Christoph Roser mit dem Stück "Das Licht kommt in die Welt" das Publikum auf die Weihnachtszeit ein.

Im Schein zweier Adventskerzen übermittelte Ortsvorsteher Ewald Hoffmann einige Gedanken zur Weihnachtszeit: Der Benzinger Advent sei in den vergangenen Jahren zu einem wahren Treffpunkt geworden und entfalte dabei vorweihnachtliche Betriebsamkeit. Hoffmann dankte allen Helfern, die zum Gelingen beitrugen.