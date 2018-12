Winterlingen Winterlingern macht Kälte nichts aus

Winterlingen. Zum 31. Mal bot sich Einheimischen und Auswärtigen Gelegenheit, auf dem Winterlinger Weihnachtsmarkt einzigartige, weil handgefertigte Geschenke zu erwerben. Zur Eröffnung durch Bürgermeister Michael Maier sangen auf der Rathaustreppe der Chor "Cantus iuvenis", der Männergesangverein und die Kinder der örtlichen Kindergärten. Rund ums Rathaus drängten sich weihnachtlich dekorierte und mit Lichtern aller Art illuminierte Stände, von denen vor allem die "Futterstände" dicht umlagert waren. Schließlich forderte die Kälte ihren Tribut, und eine Tasse Punsch ist ein probates Mittel gegen klamme Finger – und Glühwein oder heiße Wurst erste Wahl, wenn es darum geht, der Auskühlung von innen her entgegen zu wirken. Im übrigen tragen die Winterlinger ihren Namen nicht umsonst – mit allen Wassern gewaschen respektive von allen Winden gegerbt sind sie die Letzten, die sich von widrigem Wetter die Stimmung vermiesen lassen. Auch die Kinder waren guter Dinge und nutzten mit Ausdauer die Spielgeräte im Wilhelm-Keinath-Park.

Und natürlich wurde gebummelt und geschaut – an den Ständen gab es so manches Liebhaberstück zu entdecken. Zwei junge Männer hielten Holzobjekte feil – bereits dem Verfall preisgegebene Holzstücke hatten sich unter ihren Händen wieder in funktionstüchtige Gebrauchsgegenstände oder reizvollen Dekor verwandelt. Handgemachte Advents- und Weihnachtsdekorationen erfreuten Herz und Augen, und Strickwaren wie Mützen, Schals und Handschuhe fanden möglicherweise mehr Abnehmer, als es unter anderen, wärmeren Umständen der Fall gewesen wäre. Auch der Nikolaus tauchte auf – worüber sich vor allem die kleinen Besucher freuten.