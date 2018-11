Winterlingen Winterlingen sagt "Ja" – die Fusion ist perfekt

Winterlingen. Zwei Gegenstimmen konnten am Ende die übergroße Mehrheit nicht trüben: 107 von 109 anwesenden Vertretern der Winterlinger Bank – 98,16 Prozent – haben am Mittwochabend "Ja" gesagt zur Verschmelzung ihrer Genossenschaftsbank mit der Volksbank Heuberg zur VR-Bank Heuberg-Winterlingen, die am 1. Januar 2019 entsteht – technisch wird die Fusion im Mai vollzogen. Am 24. April wird somit zum letzten Mal eine ordentliche Vertreterversammlung der Volksbank Heuberg stattfinden, zwei Tage später die letzte der Winterlinger Bank.

Die 75 Mitarbeiter werden dann auf die insgesamt acht Standorte – darunter die beiden Verwaltungssitze Meßstetten und Winterlingen – verteilt sein. Nur wenige wechseln räumlich ihren Arbeitsplatz. Weil die Winterlinger Bank aus Gründen der Grunderwerbssteuer – sie hat mehr Immobilienvermögen – die übernehmende Bank sein wird, ändert sich für deren bisherige Kunden noch nicht einmal die Bankleitzahl respektive die IBAN-Nummer.

Auch die Aufsichtsräte – Ludwig Maag wird auch dem künftigen Gremium vorsitzen, Thomas Hahn, Gustav Kleiner, Franz-Peter Kromer, Harald Linder und Karl Späh – bleiben bis zu Wahl des gemeinsamen Aufsichtsrats, in dem Bodo Schüssler, Aufsichtsratschef der Volksbank Heuberg, Maags Stellvertreter sein wird. In den Wahlausschuss wählten die Vertreter gestern Josef Fauler, Johan Henle, Kurt Hermann, Claudia Kissling-Praster, Manfred Löffler, Rainer Pfersich, Roland Tochmann und Birgit Wittner.