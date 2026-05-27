Winterlingen Winners Reitturnier: So viele Nationen am Start wie noch nie

Bei den Winterlingen Winners sind im Springparcours so viele Nationen wie noch nie zuvor an den Start gegangen – das Reitturnier auf der Anlage von Andy Witzemann war dabei topbesetzt.
Die Starterfelder der Winterlingen Winners waren auf der Anlage von Andy Witzemann topbesetzt, sogar Briten, einige Schweizer und Springreiter aus den Niederlanden mischten mit. Dazu im Verlauf der hochklassigen sechs Turniertage ein internationales Schwarzwald-Trio: Der syrische Springreiter Mogheeth Alshehab, dessen Springpferde ihr Zuhause auf dem Hirschhof in Nordstetten haben, der für Irland international reitende Heiligenbronner Thomas O´Brien sowie der in Kanada geborene Nikolaus Leckebusch aus Loßburg.