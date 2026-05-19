„Winterlingen Winners“ Reitturnier: Olympiasieger Michael Jung mit von der Partie

In Winterlingen steht ab diesem Mittwoch bei den „Winterlingen Winners“ sechs Tage lang hochklassige Turnierreiterei im Springparcours auf dem Programm.
Als Veranstalter brauchte sich Andy Witzemann in den vergangenen Wochen keinerlei Sorgen machen, dass die Starterfelder vielleicht doch zu klein ausfallen würden. Im Gegenteil. Die bevorstehenden Winterlingen Winners werden hierzulande wieder einmal zu den beliebtesten Turniertagen dieser noch jungen Saison zählen. Das versprach eigentlich ein bis Meldeschluss regelrechter Ansturm mit Nennungen.