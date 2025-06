Zahlreiche Helfer sind wieder bei den Winterlingen Winners im Einsatz, um ein für Springreiter und Besucher attraktives Event zu bieten. Der Eintritt ist frei.

Den Auftakt am Mittwoch machen ab 7.30 Uhr die Youngster. Am Nachmittag bildet dann die Qualifikation zum Bundeschampionat der fünf- und sechsjährigen Springpferde den Tageshöhepunkt.

Lesen Sie auch

Am zweiten Turniertag, dem Donnerstag, geht es ab 8.30 Uhr mit der Springprüfung Klasse L los, um 11.30 Uhr folgt die Springprüfung Klasse M*, ehe um 15.30 Uhr zum Abschluss des Tages noch die Springprüfung Klasse M** steigt. In den drei Springprüfungen werden jeweils zirka 80 Starter erwartet.

Der Freitag beginnt mit einer Amazonen Springprüfung Klasse M*, um 10.30 Uhr geht es mit der Stilspringprüfung Klasse M weiter.

Niveau steigt langsam an

Um 12 Uhr steigt die Punktespringprüfung Klasse M mit Joker, ehe um 15.15 Uhr mit der Fohlenpräsentation ein weiteres Highlight wartet. Um 16 Uhr steht die Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse S* auf dem Programm. Um 18 Uhr folgt dann noch die Ponyspringprüfung Klasse A* und um 18.45 Uhr die Amateur-Stilspringprüfung Klasse A im Rahmen der Regio-Tour.

Der Samstag wird um 7.30 Uhr eröffnet von einer Stilspringprüfung Klasse S. Es folgen weitere Prüfungen, ehe dann ab 17.30 Uhr die schwere Klasse an der Reihe ist. Im Rahmen der großen Tour wagen sich die Springreiter in die Prüfung Klasse S**. Abgerundet wird der Tag um 19.30 Uhr mit dem für die Zuschauer besonders attraktiven Speedderby.

Zahlreiche Höhepunkte

Und auch der Pfingstsonntag hat zahlreiche Höhepunkte zu bieten. Um 8.15 Uhr geht es mit der Punktespringprüfung Klasse L mit Joker los. um 9.45 Uhr folgt die Springprüfung Klasse L (Children Tour). Die Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse M** (Finale Kleine Tour) steigt um 10.45 Uhr.

Um 13.30 Uhr wird es dann wieder anspruchsvoll. Es findet die Springprüfung Klasse S** mit Siegerrunde statt, ehe um 14.30 Uhr dann die Amazonen Springprüfung Klasse S* mit Siegerrunde wartet. Um 16.30 Uhr steht die Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse S* auf dem Programm. Den Tageshöhepunkt bildet allerdings das beliebte Barrierenspringen, das auf 18.30 Uhr angesetzt ist. Es handelt sich um eine Springprüfung der Klasse S*, bei der wieder die Zuschauer besonders auf ihre Kosten kommen.

Der große Preis von Winterlingen

Weiter geht es am Pfingstmontag ab 8 Uhr mit der Springprüfung Klasse M* (Children Tour). Weitere Prüfungen für die Jüngsten stehen auf dem Programm.

Um 10.15 Uhr findet dann die Punktespringprüfung Klasse S* mit Joker statt, gefolgt von einer weiteren Stilspringprüfung für die Nachwuchsreiter.

Besonders spannend wird es beim Großen Preis von Winterlingen, der am Pfingstmontag um 13.15 startet. Dieser ist in diesem Jahr mit 17.500 Euro dotiert. 40 Starter kämpfen bei der Springprüfung Klasse S** mit Stechen um den Sieg.

Um Nachmittag geht es bei der Amateur-Punktespringprüfung Klasse L mit Joker zur Sache. Die finale Prüfung steht ab 17.15 Uhr mit der Springprüfung Klasse M* mit Stechen im Rahmen der Regio-Tour an.

Gesunde Mischung

Veranstalter Andy Witzemann freut sich auf die sechs Turniertage. Was dem 45-Jährigen aber besonders am Herzen liegt, ist dass „man bei den Winterlingen Winners den Topsport auf höchstem Level kombiniert mit der Nachwuchsförderung, den Junioren und den Kindern, dem Amateurreitsport. Dieses Programm wird weiterhin so in der gesunden Mischung bei uns stattfinden“, so der Organisator der Winterlingen Winners.

Als neue Attraktion für die Zuschauer gibt es in diesem Jahr zusätzlich eine landwirtschaftliche Ausstellung. Kulinarisch wurde das Angebot erweitert. Andy Witzemann freut sich auf den Rinderwirt aus Sigmaringendorf, der die Gastronomie veredeln wird. Auch das Kinderland wird noch einmal größer und besser werden.