Winterlingen Windpark: Strafanzeige gegen Landrat

Winterlingen - Herbert Bitsch spricht von einem Verstoß gegen das Tötungsverbot nach dem Bundesnaturschutzgesetz, Landrat Günther-Martin Pauli nennt das Vorgehen "völlig absurd". Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat am Dienstag den Eingang einer Strafanzeige noch nicht bestätigen können. Derweil hat Bitsch eigenen Angaben zufolge am Montag besagte Strafanzeige per Post abgesandt. Darin geht er gegen den Landrat vor.