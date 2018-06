Winterlingen Wie Winterlingen Ökumene vorlebt

Winterlingen. "Baustelle Leben" lautete das Thema der Zelttage beim Naturfreibad, und allein ein Blick auf die lange Liste der beteiligten Musikvereine verrät, wie viele Ehrenamtliche mitwirkten: Am Eröffnungsabend trat der Musikverein Winterlingen auf, am Dienstag folgten "Cum Deo" aus Harthausen sowie der Chor "ImPuls" aus Neufra, am Donnerstagabend der Musikverein Straßberg. Am Freitag trat der Winterlinger Chor "Cantus Iuvenis" auf, am Samstag der Musikverein Harthausen und zum Abschlussgottesdienst am Sonntag die Musikkapelle Benzingen.

300 bis 350 Gläubige verfolgten laut Wilfried Kissling die Themenabende rund um die Baustelle Leben, zu denen das Bündnis "Christen vor Ort" eingeladen hatte, und laut Ernst Nestele, dem evangelischen Pfarrer, waren deutlich über 100 Mitarbeiter und Musiker im Einsatz.

Moderator Manfred Maag ermutigte die Zuhörer dazu, ihr Leben auf dem Fundament der Bibel aufzubauen, und führte Beispiele an, wie das gerade Menschen in schweren Lebensphasen geholfen habe. Musiker Ronny Neumann sang sowohl gemeinsam mit den Teilnehmern als auch solo und stellte Jesus Christus darin als "Grund für meine Hoffnung ganz allein" in den Mittelpunkt. Damit baute er allabendlich die Brücke zur Predigt des Evangelisten Lutz Scheufler aus Schwaben in Sachsen. Scheufler vertritt die Ansicht, dass ohne festen Glauben das Fundament im Leben fehle.