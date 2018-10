Winterlingen (are). In der vergangenen Sitzung des Winterlinger Gemeinderats gab Bürgermeister Michael Maier bekannt, dass in dieser Saison 13 120 Besucher ins Freibad gekommen waren. Das sei ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr – die Zahl liege auch über dem Durchschnitt von etwa 12 000 Besuchern. "Es war eine durchschnittliche Saison", fasste Maier zusammen, wobei er darauf verwies, dass die Verwaltung aufgrund des schönen Wetters mehr Besucher erwartet hatte.