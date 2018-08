Winterlingen Weltherrschaft strengt an

Winterlingen. Das Motto lautet "Willkommen in Wintywood"; das Drehbuch hat die gemeindeorientierte Jugendhilfe Winterlingen bereits im Mai geschrieben. Ein Wochenende arbeiteten und bastelten die Regisseurinnen vom Haus Nazareth am Programm; ihre Entwürfe unterwarfen sie einem Praxistest, um sicher zu gehen, dass sie geeignet für die Ferienspielkinder sein würden.

Sie sind es. Drehort Winterlingen Begegnungsstätte: Für die Teenies in der "Follo as @Wintywood" Gruppe heißt es rein in die Malerkittel, Atemschutzmasken auf und ran an die Sprühflaschen. Keinen Zug wie im Film, sondern große Leinwände dekorieren die jungen Graffiti-Sprayer. Kunterbunt – wie die Villa – sind sie am Ende – bei der Motivwahl hatten die Kids freie Hand. Einige von ihnen proben schon am Schauspiel, einer Szene aus "Fack ju Göhte". Am Freitag wird sie beim Elternfest aufgeführt.

Szenenwechsel; Grundschule Winterlingen: Die Kleinsten, die künftigen Schulklassen eins und zwei, haben sich zu einer Clownfischgruppe formiert und tauchen zu Nemo und seinen Freunden in die Tiefen des Pazifischen Ozeans hinab. Sie fädeln Holzperlen zu Armbändern auf, basteln Hüte aus Pappmaché, die wie Fische aussehen und tollen herum – allerdings nicht im Wasser, sondern auf dem Spielplatz neben dem Rathaus.