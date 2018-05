Winterlingen Weltberühmte Songs sind zu hören

Neben dem "Cantus iuvenis" treten die Profisängerin Claudia Decker und die Pianistin Moni Lehner – auch als Bandleaderin des Trios "The Certain Something" bekannt – auf und werden einen Konzertabend mit der eigenen Interpretation weltberühmter Songs und bekannter deutscher Titel bieten. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Winterlinger Bank, den Mitgliedern des "Cantus iuvenis" und per Mailbestellung unter ticketservice@winterlingen.de.