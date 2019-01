Winterlingen Was sich alles im Garten tummelt

Damit sich die Vogelfreunde optimal auf die Zählung vorbereiten können, kann sich jeder auf der vom Nabu eigens dafür eingerichteten Seite www.vogeltrainer.de über die 15 häufigsten Vogelarten informieren, die im Winter in der Region anzutreffen sind.

Diese Zählaktion ist bundesweit die größte wissenschaftliche Mitmachaktion und findet bereits zum neunten Mal statt. Jeder, der Lust hat, kann eine Stunde lang die Vögel an seinem Futterhäuschen, auf dem Balkon oder im Garten zählen und dem Nabu melden. Bis zum 15. Januar können unter www.stundederwintervoegel.de die Zählergebnisse online gemeldet werden. Für telefonische Meldungen wird am 5. und 6. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800/1 15 71 15 geschaltet sein. Im abgelaufenen Jahr haben sich mehr als 136 000 Menschen an dieser Vogelzählung beteiligt und von vielen tausend Futterstellen, Gärten oder Parks ihre Zählungen mitgeteilt. Der Haussperling kam dabei als häufigster Wintervogel auf Platz eins, gefolgt von Kohlmeise und Blaumeise auf den Rängen zwei und drei.

Der Nabu rechnet in diesem Jahr mit einem überraschenden Ergebnis, da der warme Sommer dazu führte, dass Bäume und Sträucher viele Früchte trugen und so die Wintervögel viel Nahrung vorfinden.