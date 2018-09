Winterlingen Was "Mir im Süden" dem Rest der Republik voraushaben

Britta Neher war sechs Jahre alt, als sie begann, in Ebingen Einzelunterricht an vier verschiedenen Instrumenten zu nehmen – unter anderem spielte sie im Akkordeon-Orchester der Musik- und Kunstschule. Mittlerweile singt sie in vier Chören und Vokalensembles, unter anderem im "cantus iuvenis". Vor wenigen Jahren absolvierte sie die Chorleiteraus- und -weiterbildung und gründete als Chorleiterin zusammen mit Lisa Nädelin und Elke Merz die heutigen Nachwuchs-Chöre "Cantolino" und "Cantovenale". Außerdem leitet sie den Straßberger Schulchor, bietet Unterricht in musikalischer Früherziehung sowie Blockflötenunterricht an und hat seit Februar 2018 ein Engagement im Chor des Musicals "Glöckner von Notre Dame" am Stage-Apollo-Theater in Stuttgart.