Winterlingen Vor dem Lebensmittelladen erfolgt der Zugriff

Mit ihm befasste sich in der Verhandlung am Montag ein Vertreter der Jugendsozialhilfe. Aufgewachsen ist der junge Mann in einer Familie, die streng nach der Bibel lebt. Aus dieser moralischen Enge brach er mit 15 aus, nahm Drogen, zunächst Cannabis, später Ecstasy und Kokain. Das trieb ihn auch in Schulden, die er durch die Überfälle begleichen wollte. Dennoch attestiert ihm die Jugendgerichtshilfe, dass er ehrlich sei und ein Gewissen habe. "Er schämt sich für seine Taten."

Der Sozialpädagoge appellierte deshalb dafür, dem jungen Mann eine Strafe nach dem Jugendstrafrecht zu geben, und dies auf Bewährung. "Er hat einen guten Kern", so seine Einschätzung.

Jugendgerichtshelfer: "Der junge Mann schämt sich für seine Taten"

Zudem empfahl der Sozialpädagoge eine Drogentherapie sowie soziale Arbeitsstunden. Und er sagte auch noch etwas Bemerkenswertes: "Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich ihn als Schwiegersohn akzeptieren. Das habe ich in 20 Jahren Jugendgerichtshilfe noch nie gesagt."

Das Gutachten über ihn und den Bandenchef durch die Gerichtsmedizin erfolgte hingegen nichtöffentlich, ebenso wie die Befragung der Eltern des Anführers. Dessen Verlobte wiederum machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Die Verhandlung wird am Montag, 12. November, um 9 Uhr fortgesetzt. An diesem Tag soll auch das Urteil fallen.