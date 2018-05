Winterlingen Vogelfreunde schaffen neue Wohnungen

Der Mauersegler, der nicht zu den Schwalben sondern zur Vogelfamilie der Segler zählt, ist mit einer Länge von 18 Zentimetern und einer Spannweite von mehr als 40 Zentimetern deutlich größer als die Schwalben. Früher wurden sie nicht selten "Turmschwalben" genannt, da sie meist in den Hohlräumen und Nischen der Kirchtürme nisteten. Das ist inzwischen fast nirgends mehr möglich, da viele Türme in den vergangenen Jahren durch Renovierungsmaßnahmen abgedichtet wurden. Es herrscht also akuter Wohnungsmangel bei diesen Seglern mit ihren sichelförmigen Flügeln.

Karl-Otto Gauggel musste in den vergangenen Jahren feststellen, dass in Harthausen diese eleganten Vögel regelmäßig den Turm der Kirche St. Mauritius immer wieder vergeblich anflogen. Mittlerweile werden oftmals Starenkästen in der Region von den nach Nistmöglichkeiten suchenden Mauerseglern in Beschlag genommen und somit verlieren auch diese Höhlenbrüter ihre angestammten Behausungen. Durch seine Kontakte zum Naturschutzbund Albstadt besorgte sich Gauggel Nistkasten-Baupläne und baute zusammen mit Gerhard Pfaff, der in unmittelbarer Nähe zur Kirche wohnt, etliche Nistkästen speziell für Mauersegler. Paul Pfaff, schon lange ein passionierter Vogel- und Naturfreund, stellte etliche Koloniekästen her. Das sind mehrere Nistkastenabteile in engster Nachbarschaft, was der Lebensweise der Mauersegler entgegen kommt. Sponsoren für Baumaterial fanden die aktiven Vogelschützer bei ortsansässigen Firmen. Ebenso begrüßte Ortsvorsteher Emil Oswald das Mauersegler-Projekt in Harthausen und erlaubte des Aufhängen von Nistkästen am Rathaus und an der Festhalle.

Einmal angenommene Brutplätze werden über viele Jahre vom selben Paar genutzt und auch die Nachzucht kehrt immer wieder in das Revier zurück. Geeignete Plätze sind wettergeschützte Giebel und Fassaden, sofern diese von den Mauerseglern möglichst frei angeflogen werden können. Inzwischen haben die drei Harthauser Vogelfreunde etliche Objekte im Ort ausfindig gemacht, an denen sie die neuen Behausungen zur Belegung anbieten. Für die Zukunft sind von dem Trio weitere Vogelschutzprojekte geplant.