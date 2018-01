Winterlingen Verschaukelt und ohnmächtig

Just im Dezember 2016 waren die Umweltverwaltungen bestimmter Landkreise von einer Art Dezemberfieber befallen, genehmigten sie doch in diesem Monat 117 Windkraftanlagen – deutlich mehr als in den elf Monaten zuvor: kein Zufall, sondern nach meiner Überzeugung eine bewusste Gefälligkeit, um Windkraftbetreibern noch die vorteilhaften Subventionsrahmenbedingungen des Jahres 2016 zukommen zu lassen. Korrektes Verwaltungshandeln sieht anders aus, und es ist eine Schande, dass sich das Landratsamt Zollernalbkreis daran beteiligte. Fast schon zweitrangig ist, ob der Landrat vor dem massiven Auftreten der Windkraftlobby einknickte oder sich des politischen Drucks nicht mehr erwehren konnte. Es ist unverfroren und unprofessionell, wenn er äußert, es sei ja bislang kein Piepmatz zu Schaden gekommen. Der Artenschutz ist eine ernste Sache. Baden-Württemberg hat eine weltweite Hauptverantwortung beim Schutz des Roten Milans. Der Chef der unteren Naturschutzbehörde sollte seine ureigene Dienstaufgabe nicht lächerlich machen. Ich fühle mich verschaukelt und ohnmächtig beim Gedanken, dass Ämter sachfremd motivierte Entscheidungen treffen und nichts passiert. Es ist doch inzwischen zweifelsfrei erwiesen, dass artenschutzrechtliche Untersuchungen der Antragsteller grob unvollständig waren und die Genehmigung nie hätte erteilt werden dürfen. Wenn das Landratsamt Zollernalbkreis und Landrat Pauli das Vertrauen in ihre Kompetenz und Rechtschaffenheit wieder herstellen wollen, muss die unselige Genehmigung zurückgenommen werden.

Hans Schmid Bitz