Winterlingen Verlass auf Klischees

Der erfolgreiche Texter und Komponist, der in den vergangenen Jahren Hits unter anderem für Maite Kelly, Wolkenfrei, Beatrice Egli und Mirja Boes geschrieben hat, hatte in den 1990er-Jahren als "Das Modul" selbst mehrere Hits. In seinem Bühnenprogramm "Harmoniesüchtig" singt und erzählt Bossi Geschichten aus dem Leben, ohne dabei Witze auf Kosten anderer zu machen. Das Publikum kann sich oft wiederfinden und mit ihm gemeinsam befreit auflachen.

Auch ein Schlagerautor hat ein Privatleben, das im Gegensatz zum Schlagerklischee nicht immer "heile Welt" ist. Die Liebe ist voller Kompromisse, die Kinder machen was sie wollen, und die besten Freunde lassen sich plötzlich "glücklich" scheiden. Und überhaupt: Habe ich zuhause das Bügeleisen angelassen?

Er versteht es wie kein anderer, humorvolle und berührende Texte mit eingängigen Melodien zwischen Singer-Songwriter-Pop und Schlager zu verbinden. Olaf Bossis Zeitgeistkritik ist äußerst humorvoll und mit leiser Ironie gewürzt. In "Zen Dinge auf einmal" singt er über die Stress-Symptome der rastlosen Gesellschaft, in "Die schlechtesten Eltern der Welt" hinterfragt er sein väterliches Gewissen und in "1000 Schuhe" stellt er beruhigt fest, dass man sich auf manch ein Klischee zum Glück noch verlassen kann.