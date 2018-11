Winterlingen Und der Kampf um gleiche Rechte geht weiter

Zwischen die erste Erzähl-Ebene mischen sich drei Streifzüge durch die Geschichte der Frauenbewegung. Von einer Zeit, in der es für Frauen als "unschicklich" galt, in der Öffentlichkeit zu rauchen oder zu trinken, über den Versuch der 68-er, sich als Frau neu zu definieren, bis hin zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz als Praktikantin – die Rückblenden zeigen, wie viele Bereiche des Lebens von patriarchalen Machtstrukturen durchsetzt sind. Es sind die Frauen aus Scarletts Familiengeschichte, die sie erforscht hat. Scarlett kehrt noch einmal nach St. Helen zurück, mutig tritt sie ihren Mitschülerinnen entgegen und verspricht: "Die Welt wird erfahren, was ihr für Mädchen seid. Ihr werdet mich nicht vergessen. Schließlich habt ihr mein Foto als Erinnerung."