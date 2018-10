Winterlingen Überraschungsgast im heimischen Nistkasten

Von Ende Oktober bis in den Mai dauert ihr Winterschlaf; in dieser Zeit erhalten sie ihre Körperfunktionen ausschließlich mit ihrem im Spätsommer und Herbst angefressenen Körperfett ausfrecht. Die Herzschlagfrequenz wird auf wenige Schläge je Minute reduziert, und die Körpertemperatur fällt auf fünf Grad Celsius ab – alles Strategien, den Energieverbrauch zu drosseln.

Die nachtaktiven Säuger bekommen Menschen so gut wie nie zu Gesicht, es sei denn, man findet sie in einem Nistkasten, oder sie machen sich in einem Gartenhäuschen zu schaffen, was dem Gartenbesitzer infolge der intensiven Nagetätigkeit manchmal erhebliche Probleme bereiten kann. Siebenschläfer leben in Obstgärten oder in Laubwaldgebieten, da sie dort im Herbst ihr nahrhafte Lieblingsnahrung, Bucheckern, Eicheln oder auch Haselnüsse, finden. Dazu ernährt sich das Nagetier von den Früchten verschiedener Sträucher und Obstbäume sowie gelegentlich auch von jungen Vögeln oder Insekten.

Die Bilche können eine Körperlänge von etwa 20 Zentimetern erreichen, dazu kommt der etwa zwölf Zentimeter lange, buschige Schweif, der den Nager wie ein kleines Eichhörnchen aussehen lässt. Die großen, dunklen Knopfaugen geben dem grau gefärbten Kletterkünstler ein possierliches Aussehen.