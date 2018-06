Winterlingen Überfall auf das Lager von Robin Hood

An vier Stationen lernten die Jungen und Mädchen spielerisch die Natur vor ihrer Tür rund um die Gereut Hütte kennen. So erfuhren sie an einer Station von Alexander Dietz von der Grundschule allerlei Interessantes zum Thema heimische Vögel. An anderer Stelle brachte Umweltpädagogin Sabine Froemel den Schülern die Welt der Blumen näher. Die Kinder pflückten und bestimmten sie und stellten aus Blütenblättern kleine Malerpaletten her.

Wild ging es an der Abenteuerstation von Revierleiter Michael Schmid zu. "Robin Hood" lautete dort das Thema, und nach einem Überfall auf das Lager des Geächteten wurden die Harthauser Grundschüler in die Kunst des Bogenschießens eingewiesen.

Zielwerfen mit Fichtenzapfen und die Fortbewegung mit Hilfe eine Brettes und Holzstämmen waren schließlich die Aufgaben an der Station "Geschicklichkeitsspiele". Die Winterlinger Forstwirte Franz Matthauer und Daniel Paulus gaben dazu wertvolle Tipps. Zum Abschluss des aufregenden und anstrengenden Vormittags stand dann ein gemeinsames Grillen mit Eltern vor der Gereut Hütte auf dem Programm.