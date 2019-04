Winterlingen Über 1000 Beschwerden gegen Windpark

An dem Bau von sieben Windrädern nahe Winterlingen scheiden sich die Geister. Nachdem sich Franz Untersteller, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg, im Namen von Miniserpräsident Winfried Kretschmann in einem Offenen Brief sich positiv gegenüber dem Projekt geäußert hat und dem Winterlinger Gemeinderat ein vorbildliches Handeln im Sinne der Energiewende bescheinigt hat, regt sich Widerstand in Winterlingen und dem benachbarten Bitz. Die Bitzer Bürgerinitiative Windkraft antwortete dem Minister und Ministerpräsident in einem Offenen Brief.

"Sie loben die Verantwortlichen der Gemeinde für deren Einsatz für die Energiewende, wohl wissend, das diese längst gescheitert ist", schreibt Jochen Lottermoser, Sprecher der Bürgerinitiative. "Viel schwerer trägt jedoch Ihre offene Zustimmung zu einem in allen Belangen unverantwortlichen Windindustrieprojekt, das zur Vernichtung von gut zehn Hektar Wald führt, der ja für das Klima unbedeutend ist, dass unsere Landschaft auf Dauer zerstört und das in keiner Weise für ein zukunftssicheres Energiesystem steht, wie Sie behaupten." Letztere Hinweise packte Jochen Lottermoser ironisch hinzu. "Geradezu zynisch ist Ihr Hinweis, Herr Minister, dass wir uns an die Windräder gewöhnen müssen und daran, dass diese das Landschaftsbild verändern."

Kopfschütteln löse bei den Mitgliedern der Bürgerinitiative die "Stammtischargumentation" des Ministers aus, dass nach dem Ausstieg aus Kernenergie und aus Kohle zur Versorgungssicherheit Windkraft sein müsse. "Für wie dumm halten Sie die aufgeklärten Bürger eigentlich, wenn Sie dann noch erklären, Windenergie sei ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende? Als ob es keine Alternativen gäbe", schreibt die BI.