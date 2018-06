Winterlingen Treffen unter dem Zeltdach

Winterlingen. Vor sechs Jahren war das Zelt des Evangelisationsteams aus Sachsen zum ersten Mal unter ökumenischen Vorzeichen acht Tage lang in Winterlingen aufgeschlagen worden. Die Gemeinschaft zwischen Christen der beiden großen Konfessionen ist seither noch enger zusammengewachsen. "Baustelle Leben" lautet in diesem Jahr das Thema, in das der Evangelist und Liedermacher Lutz Scheut1er, der im sächsischen Schwaben zu Hause ist, einführt. Im Gottesdienst am Sonntag, 10. Juni, ab 9.50 Uhr stellt er sich in der Predigt zu 1. Mose 12,1-3 der Gemeinde vor.

Die Abende beginnen jeweils um 19 Uhr mit einem von örtlichen Vereinen und Chören mitgestalteten Vorprogramm. Jedem Abend ist ein Unterthema der "Baustelle Leben" gewidmet:

10. Juni: Der Architekt: Wer hatte die Idee?