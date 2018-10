Winterlingen Täter fuchtelte mit Waffe und drohte: "Ich knall dich ab!"

Die Geschäftsführerin des Edeka-Markts in Winterlingen, den die Gauner im Januar dieses Jahres als erstes überfielen und dabei eine Beute von 13 600 Euro machten, berichtete vor dem Hechinger Landgericht, wie sie von einer Angestellten angerufen worden war: Es finde gerade ein Überfall auf ihren Markt statt, und der Täter wolle das Geld aus dem Tresor. "In unseren Verträgen steht drin, dass die Mitarbeiter in so einem Fall das Geld rausgeben", erklärte die Marktinhaberin.

Sie erzählte auch, dass eine der beiden betroffenen Verkäuferinnen noch immer zu zittern anfange, sobald sie auf die Tat angesprochen werde.

"Ich habe das zuerst für einen Witz gehalten", sagte der Angestellte eines Überlinger Spielcasinos vor Gericht. Zwei vermummte Gestalten seien Anfang Februar plötzlich kurz vor Ladenschluss vor ihm aufgetaucht, einer habe mit einer Waffe herumgefuchtelt und gedroht: "Ich knall dich ab." Als er den Ernst der Situation erkannt habe, habe er kurz mit dem Gedanken gespielt, einen speziellen Fünf-Euro-Schein aus der Kasse zu nehmen, ­ der dann durch stille Alarmierung die Polizei auf den Plan gerufen hätte. Doch dem Casino-Angestellten war die Situation mittlerweile zu brenzlig geworden, und er ließ die Gauner mit 530 Euro Beute ziehen.